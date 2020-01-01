La Liga'dan Fransa'nın kararına tepki

La Liga Başkanı Javier Tebas, Fransa ve Hollanda'daki iptal kararlarına rağmen sezonun tamamlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

'nın patronu, 'da sezonunun iptal edilmesine yönelik verilen kararı eleştirdi.

Javier Tebas, yayınladığı açıklamada sezonu iptal etmenin ekonomik ve sosyal açıdan mantıklı bir karar olmadığını belirtti.

Haberin devamı aşağıda

Açıklamada "Futbol maçlarının seyircisiz bir şekilde oynatılmasının, açık denizde bir balıkçı teknesinde olmaktan daha fazla tehlikeli olacağını düşünmüyorum. Önemli sektörler güvenli ve kontrollü bir şekilde yeniden başlatılmazlarsa ortadan kaybolabilirler. Profesyonel futbolda da böyle bir sonuç çıkabilir. Diğer ülkelerde takımlar antrenmanlara başladı. Uygulanması gereken yöntem budur. İspanya'daki futbol sektörü yeniden başlatılması kritik önem taşıyan bir sektördür. Maçları yeniden başlatmaya odaklanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

İspanya hükümeti tarafından 4 Mayıs'ta antrenmanlara yeniden başlanabileceği kararının alınmasıyla birlikte İspanya'da La Liga tamamlanmasına yönelik inanç artmış oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle La Liga askıya alınmadan önce , en yakın takipçisi 'in 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyordu.