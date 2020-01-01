La Liga'da şampiyon Real Madrid!

Konuk ettiği Villarreal'i 2-1 mağlup eden İspanyol ekip, ligin bitimine 1 hafta kala tarihinin 34. şampiyonluğuna ulaşmayı garantiledi.

İspanya 'nın 37. haftasında , 'i konuk etti.

Zinedine Zidane, sahaya Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Rodrygo, Hazard ve Benzema ilk 11'ini sürdü.

Düşük bir tempoda ilerleyen maçın 29. dakikasında Luka Modric'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Karim Benzema, rakip kaleci Asenjo'nun bacakları arasından ağları bulmayı başardı ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

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Fransız yıldız, attığı bu golle 2019-20 sezonunda La Liga'daki gol sayısını 20'ye yükseltti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

76. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Sergio Ramos, penaltıyı paslaşarak kullanmayı tercih etti. Ramos'un pasıyla topla buluşan Benzema golü atsa da, Fransız oyuncu ceza sahasına erken girdiği için penaltı vuruşu tekrar edildi.

77. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Karim Benzema, Asenjo'yu bir kez daha mağlup etti ve durumu 2-0'a getirdi.

83. dakikada Mario Gaspar'ın ortasını şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderen Iborra, farkı 1'e indirdi: 2-1.

90+5. dakikada Real Madrid'in Asensio ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından pozisyonda elle oynama bulunduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından Real Madrid puanını 86'ya, en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını ise 7'ye yükselterek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Villarreal'i 2-1 mağlup eden Real Madrid, salgın nedeniyle verilen aranın ardından oynadığı 10. maçı da kazanmayı başardı. Zidane'ın öğrencileri bu maçların hiçbirinde geri düşmezken, sadece 4 gol yedi.

En fazla şampiyon olan takım Real Madrid

34. kez mutlu sona ulaşan İspanyol ekip, bu alanda ülkesinde zirvede yer alıyor.

Real Madrid'i 26 şampiyonlukla Barcelona ve 10 şampiyonlukla izliyor.

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Athletic Bilbao'nun 8, 'nın 6, 'ın 2, Deportivo- - üçlüsünün ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

En son 2016-17 sezonunda şampiyon olan Real Madrid, yine Zinedine Zidane'ın yönetiminde ligin zirvesinde çıkmayı başardı.

Real Madrid, aynı zamanda 2007-08 sezonunun ardından ilk defa kadrosunda olmadan La Liga şampiyonluğu yaşadı.