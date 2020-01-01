La Liga'da salgınla ilgili hangi protokoller uygulanacak?

Maskeler, eldivenler, jeller, sosyal mesafe, testler, beş değişiklik, su molaları, ayrı bölgeler ve çok daha fazlası...

İspanya 'da 2019-20 sezonu 11 Haziran'da oynanacak - derbisiyle kaldığı yerden devam edecek.

La Liga'da da tıpkı 'da olduğu gibi sezon boyunca uygulanacak sağlık protokolleri belirlendi.

Testler, stadyuma geliş ve ateş ölçümü

HERKESE TEST YAPILACAK | Her maçtan önce takım üyelerine test yapılacak. Sonucu pozitif çıkanlar izole edilip karantinaya alınacak. Testi negatif sonuçlananlar maçlarda oynayabilecek. La Liga yönetimi sağlık sorunu yaşanmaması adına takımlar için otelleri özel olarak hazırlayacak.

Daha fazla takım

ATEŞ ÖLÇÜMÜ | Takımlar stadyuma iki otobüsle gelecek ve otobüslerde sosyal mesafe korunacak. Stadyuma gelen herkesin ateşi ölçülecek. Bu ölçümde sorun yaşamayanlar stadyuma alınacak.

La Liga stadyumları üç farklı bölgeye ayırdı: Yeşil, mavi ve kırmızı

YEŞİL BÖLGE | Saha ve soyunma odalarını kapsayan bölge. La Liga'da toplam 94 kişi, 2. Lig'de ise 92 kişinin bu bölgeye girmeye yetkisi olacak. Bölge maçtan 24 saat önce dezenfekte edilecek.

MAVİ BÖLGE | Muhabirler, çalışanlar, stadyum ve kulüp yetkililerinin bulunduğu bölge. 105 kişinin girmesineizin verilecek. Röportajların ve basın toplantılarının yüz yüze değil sanal yollarla yapılması planlanıyor.

KIRMIZI BÖLGE | Stadyum dışında kalan bölge. En fazla 30 kişinin bulunmasına izin verilecek. Bu bölgedeki bütün mekanlar kapalı olacak.

Maçların başlama saatleri ve yüksek sıcaklığa karşı önlem

MAÇ SAATLERİ | Her 72 saate bir maçlar oynanacak. İş günleri oynanacak maçlar 20:30 veya 23:00'te başlayacak. Hafta sonları ise 15:00, 18:00, 20:30 ve 23:00'te maçlar oynanacak. Karşılaşmalar Pazartesi günleri de oynanabilecek.

BEŞ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ VE İKİ SU MOLASI | Oyuncuların sakatlanma riski azaltmak adına takımlara maç içerisinde beş oyuncu değişikliği hakkı tanındı. Havaların sıcak olmasından dolayı ise her maç iki su molası verilecek.

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Hijyen kuralları

MASKE, ELDİVEN VE JEL | Bütün futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları stadyumlara girerken maske ve eldiven takmak zorunda. Hakemler maçtan 24 saat önce teste tabi tutulacak. Isınmalardan ve maç başlamadan önce her iki takım oyuncuları ve hakemler ellerini dezenfektan jel ile yıkayacak.

SARILMA VE EL SIKIŞMA OLMAYACAK | Bundesliga'da olduğu gibi saha içerisinde oyuncular direkt temaslardan, el sıkışmalardan ve birbirlerine sarılmaktan kaçınmak zorundalar. Gol sevinçleri grup halinde yapılmayacak.

Topların ve takım ekipmanlarının dezenfeksiyonu

MAÇ ÖNCESİ SEREMONİSİ OLMAYACAK | İki takım oyuncuları birbirleriyle ve hakemlerle maçtan önce el sıkışmayacak. Flama değişimi olmayacak ve takım fotoğrafı çekilmeyecek. Yazı-tura atışı minimum yakınlaşmayla gerçekleştirilecek. Hakeme yapılacak itirazlarda çok yaklaşılmayacak. Toplar maç öncesi dezenfekte edilecek. Kullanılan toplar maç esnasında dezenfekte edilmeye devam edecek. Devre arasında ve maç bittikten sonra oyuncular formalarını değiştirecek ve kullanılan ürümler daha önceden dezenfekte edilmiş konteynrlara atılacak.

Maç yayınlarında oyuncuların, antrenörlerin ve hakemlerin sesleri duyulmayacak

La Liga maçlarının yayını biraz daha farklı olacak. Yayıncı kuruluşun başkanı yaptığı açıklamada yayınlarda daha önceden kaydedilmiş seslerin kullanılacağını belirtti. Böylece maç esnasında sahada bulunan kişilerin konuşmaları ekrana yansımayacak.

La Liga enfekte olmuş kişileri belirleyebilecek

MEDIACOACH KULLANILACAK | El Pais'e göre La Liga, 'Mediacoach' adı verilen bir aleti kullanarak testi pozitif sonuçlanan bir futbolcudan etkilenen oyuncuları tespit edebilecek. Bu alet maç esnasında bütün oyuncuların kiminle temas ettiğini analiz edebilen bir teknolojiye sahip.