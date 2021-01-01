La Liga'da kim şampiyon olacak? Şampiyonluk adaylarının zorlu fikstürü
Avrupa'nın beş büyük liginde en büyük çekişme İspanya La Liga'da yaşanıyor. Lider Atletico Madrid'i Real Madrid, Barcelona ve Sevilla takip ediyor. Dört takımın nefes kesen mücadelesinde artık sona doğru yaklaşılıyor.
Avantaj Atletico Madrid'de
Atletico Madrid, 73 puanla zirvede yer alıyor. Diego Simeone'nin öğrencilerini 70 puanlı Real Madrid takip ediyor. Bir maçı eksik olan 68 puanlı Barcelona üçüncü sırada yer alırken, 67 puanlı Sevilla ise rakiplerinin hatalarını kolluyor.
Zirvede yer alan Atletico Madrid, 20 gol ile ligin en az gol yiyen takımı konumuda. La Liga'da rakip filelere en fazla gol atan takım ise 74 golle Barcelona.
Atletico Madrid'in kalan maçları
Atletico Madrid, La Liga'da kalan altı haftanın dördünü deplasmanda oynayacak. Özellikle 8 Mayıs'ta oynanacak olan karşılaşma ligin zirvesine doğrudan etki edecek.
|TARİH
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MAÇ
|25.04.2021
|Athletic Bilbao - Atletico Madrid
|01.05.2021
|Elche - Atletico Madrid
|08.05.2021
|Barcelona - Atletico Madrid
|12.05.2021
|Atletico Madrid - Real Sociedad
|16.05.2021
|Atletico Madrid - Osasuna
|23.05.2021
|Real Valladolid - Atletico Madrid
Real Madrid'in kalan maçları
Real Madrid fikstür olarak rakiplerine göre daha avantajlı. Zinedine Zidane'ın öğrencileri kalan altı maçın dördünü sahasında oynayacak ve bu iç saha maçlarının üçü üste üste.
|TARİH
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MAÇ
|24.04.2021
|Real Madrid - Real Betis
|01.05.2021
|Real Madrid - Osasuna
|09.05.2021
|Real Madrid - Sevilla
|13.05.2021
|Granada - Real Madrid
|16.05.2021
|Athletic Bilbao - Real Madrid
|23.05.2021
|Real Madrid - Villarreal
Barcelona'nın kalan maçları
Bir maçı eksik olan Barcelona, 8 Mayıs'ta deplasmanda lider Atletico Madrid'e konuk olacak. Katalan ekibinin fikstürü rakiplerine göre daha dengeli.
|TARİH
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MAÇ
|25.04.2021
|Villarreal - Barcelona
|29.04.2021
|Barcelona - Granada
|02.05.2021
|Valencia - Barcelona
|08.05.2021
|Barcelona - Atletico Madrid
|11.05.2021
|Levante - Barcelona
|16.05.2021
|Barcelona - Celta Vigo
|23.05.2021
|Eibar - Barcelona
Sevilla'nın kalan maçları
İlk üç sıradaki takımların hatasını kollayan Sevilla, şampiyon olamasa da bu yıl takdir edilecek bir performans sergiledi.
|TARİH
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MAÇ
|25.04.2021
|Sevilla - Granada
|03.05.2021
|Sevilla - Athletic Bilbao
|09.05.2021
|Real Madrid - Sevilla
|12.05.2021
|Sevilla - Valencia
|16.05.2021
|Villarreal - Sevilla
|23.05.2021
|Sevilla - Alaves