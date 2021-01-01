La Liga'da kim şampiyon olacak? Şampiyonluk adaylarının zorlu fikstürü

İspanya La Liga'da ilk dört takımı kalan haftalarda birbirinden zorlu karşılaşmalar bekliyor

Avrupa'nın beş büyük liginde en büyük çekişme İspanya La Liga'da yaşanıyor. Lider Atletico Madrid'i Real Madrid, Barcelona ve Sevilla takip ediyor. Dört takımın nefes kesen mücadelesinde artık sona doğru yaklaşılıyor.

Avantaj Atletico Madrid'de

Atletico Madrid, 73 puanla zirvede yer alıyor. Diego Simeone'nin öğrencilerini 70 puanlı Real Madrid takip ediyor. Bir maçı eksik olan 68 puanlı Barcelona üçüncü sırada yer alırken, 67 puanlı Sevilla ise rakiplerinin hatalarını kolluyor.

Zirvede yer alan Atletico Madrid, 20 gol ile ligin en az gol yiyen takımı konumuda. La Liga'da rakip filelere en fazla gol atan takım ise 74 golle Barcelona.

Atletico Madrid'in kalan maçları

Atletico Madrid, La Liga'da kalan altı haftanın dördünü deplasmanda oynayacak. Özellikle 8 Mayıs'ta oynanacak olan karşılaşma ligin zirvesine doğrudan etki edecek.

TARİH MAÇ 25.04.2021 Athletic Bilbao - Atletico Madrid 01.05.2021 Elche - Atletico Madrid 08.05.2021 Barcelona - Atletico Madrid 12.05.2021 Atletico Madrid - Real Sociedad 16.05.2021 Atletico Madrid - Osasuna 23.05.2021 Real Valladolid - Atletico Madrid

Real Madrid'in kalan maçları

Real Madrid fikstür olarak rakiplerine göre daha avantajlı. Zinedine Zidane'ın öğrencileri kalan altı maçın dördünü sahasında oynayacak ve bu iç saha maçlarının üçü üste üste.

TARİH MAÇ 24.04.2021 Real Madrid - Real Betis 01.05.2021 Real Madrid - Osasuna 09.05.2021 Real Madrid - Sevilla 13.05.2021 Granada - Real Madrid 16.05.2021 Athletic Bilbao - Real Madrid 23.05.2021 Real Madrid - Villarreal

Barcelona'nın kalan maçları

Bir maçı eksik olan Barcelona, 8 Mayıs'ta deplasmanda lider Atletico Madrid'e konuk olacak. Katalan ekibinin fikstürü rakiplerine göre daha dengeli.

TARİH MAÇ 25.04.2021 Villarreal - Barcelona 29.04.2021 Barcelona - Granada 02.05.2021 Valencia - Barcelona 08.05.2021 Barcelona - Atletico Madrid 11.05.2021 Levante - Barcelona 16.05.2021 Barcelona - Celta Vigo 23.05.2021 Eibar - Barcelona

Sevilla'nın kalan maçları

İlk üç sıradaki takımların hatasını kollayan Sevilla, şampiyon olamasa da bu yıl takdir edilecek bir performans sergiledi.