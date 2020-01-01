La Liga'da fikstür açıklandı
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Avrupa'nın en önemli ligleri arasında bulunan İspanya La Liga'da 2019-20 sezonunun 11 Haziran Perşembe günü Sevilla - Real Betis maçı ile yeniden başlıyor. Federasyon kalan maçların fikstürünü açıkladı. Lig 19 Temmuz'da sona erecek.
11 Haziran
Sevilla - Real Betis
12 Haziran
Granada - Getafe
Valencia - Levante
13 Haziran
Espanyol - Alaves
Celta - Villarreal
Leganes - Valladolid
Mallorca - Barcelona
14 Haziran
Athletic Club - Atletico Madrid
Real Madrid - Eibar
Real Sociedad - Osasuna
La Liga'da 27 hafta geride kalırken lider Barcelona'nın 58, ikinci Real Madrid'in ise 56 puanı bulunuyor. Şampiyonluk yolunun önemli maçlarından biri olan Barcelona - Atletico Madrid mücadelesi de 1 Temmuz'da oynanacak.