La Liga

La Liga'da fikstür açıklandı

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la liga
12 Mart'tan bu yana maçların oynanmadığı İspanya'da sezon 11 Haziran'da Sevilla - Real Betis derbisiyle devam edecek.

Avrupa'nın en önemli ligleri arasında bulunan İspanya La Liga'da 2019-20 sezonunun 11 Haziran Perşembe günü Sevilla - Real Betis maçı ile yeniden başlıyor. Federasyon kalan maçların fikstürünü açıkladı. Lig 19 Temmuz'da sona erecek.

11 Haziran
Sevilla - Real Betis

12 Haziran
Granada - Getafe
Valencia - Levante

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    13 Haziran
    Espanyol - Alaves
    Celta - Villarreal
    Leganes - Valladolid
    Mallorca - Barcelona

    14 Haziran
    Athletic Club - Atletico Madrid
    Real Madrid - Eibar
    Real Sociedad - Osasuna

    La Liga'da 27 hafta geride kalırken lider Barcelona'nın 58, ikinci Real Madrid'in ise 56 puanı bulunuyor. Şampiyonluk yolunun önemli maçlarından biri olan Barcelona - Atletico Madrid mücadelesi de 1 Temmuz'da oynanacak.

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