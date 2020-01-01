La Liga'da fikstür açıklandı

12 Mart'tan bu yana maçların oynanmadığı İspanya'da sezon 11 Haziran'da Sevilla - Real Betis derbisiyle devam edecek.

Avrupa'nın en önemli ligleri arasında bulunan İspanya 'da 2019-20 sezonunun 11 Haziran Perşembe günü - maçı ile yeniden başlıyor. Federasyon kalan maçların fikstürünü açıkladı. Lig 19 Temmuz'da sona erecek.

11 Haziran

Sevilla - Real Betis

12 Haziran

Granada -

-

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

13 Haziran

-

Celta -

- Valladolid

Mallorca -

14 Haziran

Athletic Club -

-

- Osasuna

La Liga'da 27 hafta geride kalırken lider Barcelona'nın 58, ikinci Real Madrid'in ise 56 puanı bulunuyor. Şampiyonluk yolunun önemli maçlarından biri olan Barcelona - Atletico Madrid mücadelesi de 1 Temmuz'da oynanacak.