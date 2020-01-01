La Liga'da eylül ayının oyuncusu olarak Ansu Fati seçildi

La Liga'da sezona çok hızlı bir giriş yapan genç oyuncu, eylül ayının oyuncusu seçildi.

Sezona tartışmalarıyla başlayan 'nın yeni bir MVP'si var.

Barça'nın 17 yaşındaki yıldız adayı Ansu Fati, müthiş sezon başlangıcının ardından 'da eylül ayının oyuncusu seçildi.

Fati, eylül ayında yalnızca bir La Liga maçı oynadı, çünkü Barcelona geçen sezonun sonundaki Şampiyonlar Ligi maçları dolayısıyla yeni sezona çoğu La Liga takımından daha geç başladı.

Bununla birlikte, genç forvet, Camp Nou'da 'e karşı elde edilen 4-0'lık galibiyetin ilk 20 dakikasında attığı iki golle sezona çok hızlı bir giriş yaptı.

Ardından dört gün sonra 'ya karşı 3-0 kazanılan maçta tekrar ağları havalandıran Fati, ayrıca 6 Eylül'de İspanya'nın Uluslar Ligi'nde 'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının üçüncü golünü atarak İspanya A Millî Takımı formasıyla gol sevinci yaşayan en genç oyuncu olmuştu (17 yıl 311 gün).