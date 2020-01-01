La Liga'da antrenmanların ilk günü

La Liga ekipleri sağlık kontrolleri ve koronavirüs testlerinin ardından 8 Mayıs Cuma günü itibarıyla antrenmanlara başladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayının ortasında askıya alınan geri dönüş hazırlıkları yapıyor. Avrupa'da bir bir liglerin kaderi belli olurken İspanya'da da durum yavaş yavaş netlik kazanıyor.

La Liga ekipleri; oyuncularını, teknik ekip ve personellerini koronavirüs testlerinden geçirdikten sonra 8 Mayıs Cuma günü antrenmanlara başladı.

'nın süperstarı tek başına çalışmalarını yaparken...

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020

'da sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanların ilk günü böyle geçti...

Granada'nın antrenman tesislerine koronavirüse karşı güvenlik işaretleri asıldı...

¡Buenos días! 🌞



La Ciudad Deportiva GCF, lista para la vuelta al trabajo con todas las medidas de prevención y protección.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/G1XTU66wTb — Granada C.F. ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) May 8, 2020

günü böyle kapattı...

📽 | Última sesión de pruebas médicas en Buñol. Volvemos 💪🏻💪🏻#OrgullGranota 🐸 pic.twitter.com/VG6CJndslt — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) May 8, 2020

Osasuna'da ateşler ölçüldü, kilo ve vücut ölçümleri yapıldı, kullanılmış eldivenler ve maskeler atıldı... Her şey hazır.

🔋 Los jugadores llegan con energía.



🌡️ Se les toma la temperatura.



⚖️ Se les pesa y miden los pliegues.



😷 Tiran sus guantes y mascarilla usados.



👊 ¡A ENTRENAR! 👊 pic.twitter.com/CnjMEu3Rtp — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) May 8, 2020

Ara transfer döneminde 'dan 'e transfer olan Paco Alcacer ısınıyor...