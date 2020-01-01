La Liga'da antrenmanların ilk günü
Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayının ortasında askıya alınan La Liga geri dönüş hazırlıkları yapıyor. Avrupa'da bir bir liglerin kaderi belli olurken İspanya'da da durum yavaş yavaş netlik kazanıyor.
La Liga ekipleri; oyuncularını, teknik ekip ve personellerini koronavirüs testlerinden geçirdikten sonra 8 Mayıs Cuma günü antrenmanlara başladı.
Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi tek başına çalışmalarını yaparken...
📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020
💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr
Sevilla'da sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanların ilk günü böyle geçti...
🔙 🚴🏼♂️ 🏋🏻♂️ 👍— Sevilla Fútbol Club - #YoMeQuedoEnCasa (@SevillaFC) May 8, 2020
Regreso al césped. Día 1. #WeareSevilla pic.twitter.com/X53hCt1NIf
Granada'nın antrenman tesislerine koronavirüse karşı güvenlik işaretleri asıldı...
¡Buenos días! 🌞— Granada C.F. ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) May 8, 2020
La Ciudad Deportiva GCF, lista para la vuelta al trabajo con todas las medidas de prevención y protección.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/G1XTU66wTb
Levante günü böyle kapattı...
📽 | Última sesión de pruebas médicas en Buñol. Volvemos 💪🏻💪🏻#OrgullGranota 🐸 pic.twitter.com/VG6CJndslt— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) May 8, 2020
Osasuna'da ateşler ölçüldü, kilo ve vücut ölçümleri yapıldı, kullanılmış eldivenler ve maskeler atıldı... Her şey hazır.
🔋 Los jugadores llegan con energía.— C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) May 8, 2020
🌡️ Se les toma la temperatura.
⚖️ Se les pesa y miden los pliegues.
😷 Tiran sus guantes y mascarilla usados.
👊 ¡A ENTRENAR! 👊 pic.twitter.com/CnjMEu3Rtp
Ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Villarreal'e transfer olan Paco Alcacer ısınıyor...
¡Ya estamos de vuelta 🏋️♀️🔙!— Villarreal CF (@VillarrealCF) May 8, 2020
La plantilla del #Villarreal 💛 se ejercita a puerta cerrada y de forma individual en las instalaciones de Miralcamp. #EndavantMésQueMai#VolverEsGanarhttps://t.co/cnRX0Jc1TC