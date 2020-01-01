Koronavirüs

La Liga'da antrenmanların ilk günü

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La Liga
La Liga ekipleri sağlık kontrolleri ve koronavirüs testlerinin ardından 8 Mayıs Cuma günü itibarıyla antrenmanlara başladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayının ortasında askıya alınan La Liga geri dönüş hazırlıkları yapıyor. Avrupa'da bir bir liglerin kaderi belli olurken İspanya'da da durum yavaş yavaş netlik kazanıyor.

La Liga ekipleri; oyuncularını, teknik ekip ve personellerini koronavirüs testlerinden geçirdikten sonra 8 Mayıs Cuma günü antrenmanlara başladı.

Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi tek başına çalışmalarını yaparken...

Sevilla'da sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanların ilk günü böyle geçti...

Granada'nın antrenman tesislerine koronavirüse karşı güvenlik işaretleri asıldı...

Levante günü böyle kapattı...

Osasuna'da ateşler ölçüldü, kilo ve vücut ölçümleri yapıldı, kullanılmış eldivenler ve maskeler atıldı... Her şey hazır.

Ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Villarreal'e transfer olan Paco Alcacer ısınıyor...

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