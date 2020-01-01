La Liga süresiz olarak ertelendi

Daha önce en az iki hafta ertelendiği açıklanan La Liga ve tüm İspanya ligleri süresiz askıya alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart 2020 tarihinde en az iki haftalığına ara verilen süresiz olarak askıya alındı.

La Liga yönetimi ile İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RFEF) ortaklaşa aldığı kararda La Liga dışında İspanya'daki tüm ligler de süresiz ertelendi.

Yapılan resmi açıklamada liglerin, hükümet tarafından yeniden başlanabileceği ve bunun sağlık için herhangi bir risk oluşturmayacağı söylendiği zaman geri döneceği belirtildi.