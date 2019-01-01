La Liga, Miami'de oynanabilir

Villarreal ile Atletico Madrid arasında 8 Aralık’taki La Liga maçı, ABD’nin Miami kentinde oynanabilir.

'nın en önemli iki takımı ile arasında 8 Aralık’ta oynanacak olan lig karşılaşmasının, İspanya yerine Amerika Birleşik Devletleri’nde oynanması planlanıyor.

Her iki kulübün de maçlarını yurt dışında oynamayı istedikleri, ’nin Miami kentinde karşılaşmak üzere anlaştıkları ortaya çıktı. La Liga yönetiminin de kulüplerle aynı paralelde düşündükleri, İspanya Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili gereken iznin alınmasının ardından girişimin resmiyete kavuşacağı belirtildi.

Villareal’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Amerika’da maç yapma organizasyonunun La Liga’nın global hedefleriyle uyumluluk gösterdiğine dikkat çekildi. Bu yönde bir etkinliğin, La Liga’nın marka değerini büyütmekle birlikte, maçın oynanacağı yerdeki La Liga seven futbolculara ulaşmak anlamında da önemli bir etkiye sahip olacağına vurgu yapıldı. İki takımın futbolcu ve teknik heyetlerinin bu yönde bir girişim için istekli oldukları aktarıldı.

La Liga’da bu yöndeki ilk girişim geçtiğimiz sezon meydana gelmiş, ile takımlarının Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda karşılaşma istekleri, İspanya Futbol Federasyonu ile FIFA’nın konuya soğuk bakmalarına takılmıştı.