La Liga gol krallığı 2022-23: Enes Ünal kaçıncı sırada?

İdil Erin Tetik
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Enes Unal Getafe 2023Getty Images
La LigaE. ÜnalR. Lewandowski

2022-23 sezonunda La Liga gol krallığında Robert Lewandowski ile yarışan Enes Ünal kaçıncı sırada?

2022-23 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken bitime az bir süre kaldı. Bu sezon La Liga'da liderlik koltuğunda uzun süredir Barcelona oturuyor ve Robert Lewandowski golleriyle takımının şampiyonluğa biraz daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

Kulübü ligde pek iyi sonuçlar çıkaramasa da Robert Lewandowski'yi gol krallığında rahatsız eden bir isim var: Enes Ünal.

Gelin La Liga gol krallığı yarışına GOAL Türkiye ile bakalım.

La Liga Gol Krallığı

OyuncuMaçDakikaİlk 11PenaltıGol
Robert Lewandowski22183121-15
Enes Ünal26228026413
Joselu23199922312
Borja Iglesias24182122512
Iago Aspas26219524212
Karim Benzema16139616511
Alvaro Morata26135316-11
Vedat Muriqi23200723210
Alexander Sörloth22166420-9
Gabriel Veiga25156818-9

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