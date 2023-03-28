La Liga gol krallığı 2022-23: Enes Ünal kaçıncı sırada?

2022-23 sezonunda La Liga gol krallığında Robert Lewandowski ile yarışan Enes Ünal kaçıncı sırada?

2022-23 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken bitime az bir süre kaldı. Bu sezon La Liga'da liderlik koltuğunda uzun süredir Barcelona oturuyor ve Robert Lewandowski golleriyle takımının şampiyonluğa biraz daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

Kulübü ligde pek iyi sonuçlar çıkaramasa da Robert Lewandowski'yi gol krallığında rahatsız eden bir isim var: Enes Ünal.

Gelin La Liga gol krallığı yarışına GOAL Türkiye ile bakalım.

La Liga Gol Krallığı