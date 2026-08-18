İspanyol Futbol Hakemleri Derneği (AESAF), bugün salı günü, Getafe'nin teknik direktörü Jose Bordalas'ın açıklamalarına yanıt olarak sert bir açıklama yayımladı. Bordalas, takımının İspanya Ligi'nin ilk haftasında Alaves'e 3-0 mağlup olmasının ardından bu açıklamalarda hakemliği eleştirmişti.

Bordalas, Mendizorroza Stadı'nda oynanan maçın ardından hakemlerin takımına yönelik tutumunu sorgulamış ve oyuncusu Kiko Femenia'nın maç sırasında kırmızı kart görmesinin ardından Getafe'nin diğer takımlarla "aynı şekilde muamele görmediğini" ifade etmişti.

Getafe teknik direktörü ayrıca kırmızı kart kararının maçın dönüm noktası olduğunu düşünmüş ve nihai sonucu "adaletsiz" olarak nitelendirmişti.

Marca gazetesinin yayımladığı açıklamada, hakemler derneği Bordalas'ın açıklamalarındaki "üslup ve abartıyı" kınadığını belirterek, bunun takımının mağlubiyetinin sorumluluğunu hakemlik sistemine yükleme girişimi olduğunu ifade etti.

Dernek ayrıca İspanya Ligi'ndeki ilk maçını yöneten hakem Manuel Jesus Oriana'ya yöneltilen hakaretleri de eleştirdi.

Maçta Kiko Femenia, 58. dakikada kırmızı kart gördü. Hakem, Abdessamad Ezzalzouli'ye yaptığı müdahale nedeniyle başlangıçta sarı kart göstermiş, ardından video yardımcı hakem (VAR) devreye girmiş ve hakem ekrana dönerek kırmızı kart gösterme kararı almıştı.

Dernek, hakemlerin nesnel ve adil kriterlere göre kuralları uygulama konusundaki bağlılığını vurgulayarak, hakemliğin zorluğuna ve maçlar sırasında meydana gelen durumların farklı doğasına rağmen, görevlerinin saha içinde benzer durumlara aynı şekilde müdahale etmek olduğunu belirtti.

Dernek, açıklamasının sonunda hakemlere saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekerek, futbol sisteminin tüm taraflarını sağlıklı ve saygılı bir rekabet ortamı inşa etmek, karşılıklı anlayış ve saygı atmosferini güçlendirmek için iş birliği yapmaya çağırdı.

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