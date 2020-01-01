La Liga ekipleri antrenmanlara başlıyor
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İspanya'da La Liga takımlarına İspanyol hükümeti tarafından belirlenen protokollere uymaları koşuluyla antrenmanlara başlayabilecekleri bildirildi.
Karar, Pazar günü İspanya Ulusal Konseyi (CSD), İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga yönetimi arasında yapılan toplantı sonucu verildi.
Ulusal Spor Konseyi'nden yapılan açıklamada antrenmanların belirlenen protokoller dahilinde ve yalnıza koşulların elverdiği sürece gerçekleştirilebileceği duyuruldu.
Toplantıda 2019-20 sezonunun Haziran ayı içinde başlamasının planlandığı da kaydedildi.
Öte yandan RFEF ve La Liga başkanları Luis Rubiales ile Javier Tebas, yardıma ihtiyaç duyan sporculara 10 milyon euro tutarında bir ihtiyat fonu oluşturma konusunda da taahhüt imzaladılar.