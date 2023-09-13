La Liga, dünyanın en uzun isimli kulübüne sponsor oldu

La Liga halihazırda dünyanın en büyük kulüplerine ev sahipliği yapıyor ancak şimdi futbolun tartışmasız en uzun isimli kulübüyle anlaşma yaptılar.

La Liga, Galler ekibinin forma sponsoru oldu

Dünyanın en uzun isimli kulübü

Bir yıllık anlaşmaya vardılar

NE OLDU? İspanyol futbolunun en üst seviyesi La Liga hem dünya yıldızlarına hem de dünyanın en iyi kulüplerine ev sahipliği yapıyor. Ancak bir de futbolun en uzun isimli kulübüyle dostluk sağladılar. La Liga, Galler ekibi Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Futbol Kulübü ile bir yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

DAHA FAZLASI: Bu kadar uzun bir futbol kulübü ismi daha önce görmemiş olmanız muhtemel. Llanfairpwll FC, Galler'in güneyinde bulunan Anglesey isimli adanın bir takımı. Kulüp, 1899'da kurulmuş. İsmi ise Anglesey adasının güneyinde yer alan Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch kasabasından geliyor.

BÜYÜK RESİM: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Futbol Kulübü, dünyanın en uzun ismine sahip olan futbol kulübü olma özelliğini taşıyor.