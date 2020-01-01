La Liga derbiyle geri dönecek

İspanya La Liga'nın 12 Haziran'da oynanacak Sevilla - Real Betis derbisiyle yeniden başlaması planlanıyor.

Salgın nedeniyle 12 Mart'ta iki haftalığıyla ertelenen, 23 Mart'ta ise süresiz olarak askıya alınan İspanya Liga'nın yeniden başlaması yönünde çalışmalar sürüyor.

İspanya'daki El Partizado de Cope adlı bir radyo programında açıklanan bilgiye göre , 12 Haziran'da ile arasında oynanacak derbi maçıyla perdelerini yeniden açacak.

La Liga Başkanı Javier Tebas'ın kesin bir karar vermediği ama 28 Mayıs'ta birinci ve ikinci lig takımlarıyla yapılacak toplantı sonunda planlanan takvimin takımlara açıklanacağı belirtildi.

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27 haftası geride kalan La Liga'da 58 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Katalan ekibin en yakın takipçisi ise 56 puanla ikinci sırada yer alıyor.