La Liga Başkanı Javier Tebas: Umarım Neymar geri dönmez

Barcelona'ya geri dönmesi gündemde olan Neymar için La Liga Başkanı Javier Tebas'tan açıklama geldi.

Başkanı Javier Tebas, 'de mutsuz olduğu ve eski takımı 'ya geri döneceği konuşulan yıldız futbolcu Neymar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz günlerde takımdaki futbolcuların davranışlarını eleştirerek "Futbolcular her zamankinden daha fazla çalışmalı. Onlar kendilerini memnun etmek için burada değiller. Artık meşhur kişiler gibi davranmalarını istemiyorum" açıklamalasını yapmıştı.

Benzer bir açıklama da Tebas'tan geldi. Tebas, Neymar'ın Barcelona'ya dönme ihtimalleri üzerine Ondo Cero'ya konuştu:

"Umarım Neymar Barcelona'ya geri dönmez. Ligimize her zaman harika futbolcular getirmek isteriz. Ancak Neymar'ın tutum ve davranışları bizim ligimize uygun değil çü eninde sonunda 'x oyuncu şunu yapmış, bunu yapmamış' gibi haberlere konu oluyor. La Liga'nın değerlerini korumak için çok çalıştık ve bu imajın zedelenmesini istemiyoruz. O harika bir oyuncu olabilir ancak mücadelede gösterdiğimiz davranış ve hareketler çok önemlidir. Eğer saha dışındaki örnekler doğru değilse La Liga'ya geri dönmesini istemem. Neymar, iyi bir örnek değil."