Fransız süperstarın Paris'ten ayrılacağına dair söylentiler artarken çıkış kapısı tek bir yönü gösteriyor.

NE OLDU? Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kalmaya tercih etti, ancak Fransız süperstarın Real Madrid'e transfer olacağına yönelik söylentiler bitmek bilmiyor.

La Liga Başkanı Tebas, Fransız yıldızı şu an için kadrosuna dahil edebilecek tek takımın Real Madrid olduğunu açıkladı.

Tebas; Real Madrid'i bu transfer yarışında listenin başına koyarken ezeli rakipleri Barcelona'yı ise bu yarışın dışında tutuyor.

NE DEDİLER: İspanyol medya kuruluşu Vamos'a konuşan Tebas, Mbappe'nin transferini değerlendirdi:

"La Liga'da Mbappe'yi satın alabilecek tek kulüp var. O da Real Madrid'dir.

"Kylian Mbappe'yi La Liga'da görmek isterim."

BÜYÜK RESİM: Real'in geçen yaz 24 yaşındaki oyuncunun peşinde koşması, birçok kişinin Mbappe'nin 2022-23 sezonunda Madrid formasını giyeceğini düşünmesine sebep oldu.

Ancak Mbappe, PSG ile yeni bir sözleşme imzalamayı seçti. Fransız ekibin, başarılı bir dönem geçirememesinin ardından Mbappe ve Real arasındaki transfer söylentileri hararetlendi.

Tebas, geçmişte özellikle de kulüp istikrarsız mali durumdayken, Real'in rakibi Barcelona'yı hedef almaktan korkmamıştı.

Geçenlerde aralarında bir hakem skandalına karışan son tartışmalar hakkında konuştu ve 2016 ile 2018 arasında yaşananların ligi etkileyip etkilemediğinden emin olmadığını itiraf etti.

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MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Les Parisiens, Bayern Münih tarafından Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldıktan sonra, Mbappe'nin kulüpten ayrılmasına izin verebilir.

Ancak Christophe Galtier'in ekibi, bir başka Ligue 1 şampiyonluğuna doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Tabii ki taraftarların aklı; elendikleri Şampiyonlar Ligi'nde kaldı.