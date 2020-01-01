La Liga 11 Haziran'da başlayacak

Ara verilen La Liga'da ilk düdük 11 Haziran'da Real Betis - Sevilla maçında çalacak.

İspanya'da Spor Yüksek Konseyi (CSD), Futbol Federasyonu (RFEF) ve kurumu, La Liga'da ertelenen sezonun kalan maçlarının oynanmasına 11 Haziran'da başlanmasına karar verdi.

CSD tarafından yapılan yazılı açıklamada, La Liga'da ertelenen maçların oynanmasıyla ilgili takvimin kabul edildiği bildirildi.

Buna göre 28. haftadan itibaren ertelenen maçların oynanmasına 11 Haziran'da - karşılaşmasıyla başlanacağı, salgının evrimine bağlı olarak ligin 18-19 Temmuz'da bitmesinin öngörüldüğü belirtildi.

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La Liga'da kalan 11 hafta maçlarının oynanma saatlerinin hafta içinde 19.30, 21.30 ve 22.00 olacağı, hafta sonunda ise buna 17.30'un da ekleneceği kaydedildi.

La Liga'da şimdiye kadar oynanan 27 hafta sonunda 58 puanla lider durumda bulunurken, onu (56), Sevilla (47), (46) izliyor.

Takımlar, Kovid-19'dan dolayı yaklaşık iki ay ara verdikleri antrenmanlara 7 Mayıs'tan itibaren tesislerinde başlanmıştı.