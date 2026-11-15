İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, bu akşam başkent Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son maçı kapsamında oynanacak İngiltere karşılaşması için kesin kadrosunu belirledi.

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Bu durum, Dünya Kupası şampiyonu teknik direktörün, Çekya karşısında alınan son galibiyette (2-0) yer almayan bazı temel oyuncuları yeniden kadroya dahil etmesinin ardından gerçekleşti. Teknik adam, grip nedeniyle kamptan ayrılmak zorunda kalan Alejandro Grimaldo'nun yanı sıra 4 oyuncuyu kadro dışı bırakmaya karar verdi. Bilgi İspanyol "Cope" ağına ait.

Kadro dışı kalanlar listesinde Rayo Vallecano forveti Jorge de Frutos, Espanyol oyuncusu Roberto Fernández, Como savunmacısı Jacobo Ramón ve Real Betis kalecisi Álvaro Valles yer aldı. İspanyol teknik direktör, İngiltere Milli Takımı ile oynanacak beklenen karşılaşmada daha deneyimli isimlere güvenmeyi tercih etti.

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Lamine Yamal ve Mikel Oyarzabal'ın dönüşü, son Çekya maçında yer almayan iki oyuncunun ardından De la Fuente'ye hücum hattında ek seçenekler sundu.

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Yamal, diz sakatlığından iyileşme sürecinde olduğu için Prag'a gitmemişti; Oyarzabal ise ikinci çocuğunun doğumu nedeniyle San Sebastián'da kalmıştı.

İkili, İngiltere maçı öncesinde milli takımın Madrid'deki kampına katılarak maçta forma giymeye uygun hale geldi.

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İspanya ayrıca Çekya maçında yer almayan Nico Williams ve Aymeric Laporte'u da yeniden kadrosuna kattı; bu durum teknik direktörün nihai kadro tercihlerine yansıdı.

Laporte'un savunma hattına dönüşü, mevcut milli ara döneminde takım kadrosundaki yeni yüzler arasında bulunan Jacobo Ramón'un kadro dışı kalmasına yol açtı. Valles ise dördüncü kaleci konumuna geri dönerek maç kadrosu dışında kaldı; daha önce de Çekya maçından kadro dışı bırakılmıştı.

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De Frutos ve Roberto Fernández ise temel hücum seçeneklerinin dönüşünün ardından yerlerini koruyamadı.

Kadroda ayrıca Yamal, Çekya maçında Víctor Muñoz'un giydiği 10 numaralı formayı giydi; Oyarzabal ise 21 numaralı formasına yeniden kavuştu.

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İngiltere karşılaşması, birinci seviyedeki üçüncü grubun hesaplarında büyük önem taşıyor. İspanya maça 15 puanla lider olarak giriyor ve ikinci sıradaki İngiltere Milli Takımı'nın üç puan önünde yer alıyor; bu da karşılaşmayı grubun zirvesi için verilen mücadelede belirleyici kılıyor.

İspanya Milli Takımı'na grup aşamasını birinci sırada bitirmesini garantilemek için beraberlik yeterli olurken, İngiltere Milli Takımı rakibinin puanını yakalamak için galibiyete ihtiyaç duyuyor; iki takımın puanlarının eşit olması halinde ise aralarındaki doğrudan maçlardaki averaj ve diğer hesaplar belirleyici kriterler arasına giriyor.

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İspanya, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının beşinci haftasında Çekya'yı (2-0) mağlup etmişti; İngiltere ise aynı haftada Hırvatistan'ı (2-1) yenmişti.

İngiltere ile İspanya arasındaki ilk maç ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda, iniş çıkışların yaşandığı bir karşılaşmada konuk ekibin heyecan dolu (3-2) galibiyetiyle sona ermişti.