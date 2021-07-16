Kyogo Furuhashi'nin yeni takımı belli oldu

Birçok Avrupa kulübünün peşinden koştuğu Japon Ligi'nin yıldızı, gollerine Celtic formasıyla devam edecek.

Celtic, Vissel Kobe'nin kanat forveti Kyogo Furuhashi'yi kadrosuna kattığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesi ve uluslararası izin almasına bağlı olarak transferini tamamlayacak olan Celtic, Furuhashi ile dört yıllık bir kontrat üzerinde anlaştıklarını kulübün resmi sitesinden duyurdu. Kulüp, yaptığı açıklamada Japon futbolunun son yıllardaki en heyecan verici yeteneklerden biriyle anlaştıklarını ifade ederken, sosyal medya hesabından da bir "hoşgeldin" duyurusu paylaştı. Her iki taraf da anlaşılan transfer ücreti konusunda bir açıklama yapmadı.

✍️ We have reached agreement to sign Japanese internationalist, @Kyogo_Furuhashi subject to the satisfaction of usual conditions and international clearance! 🍀#WelcomeKyogo 😍🇯🇵 — Celtic Football Club (@CelticFC) July 16, 2021

Uzun bir süredir aralarında PSV ve Anderlecht'in de olduğu kulüplerin peşinden koştuğu Kyogo Furuhashi, bu sezon Vissel Kobe formasıyla çıktığı 20 maçta 14 gol atarak gol krallığında zirveye çıkmıştı. 2019'da Yokohoma Marinos'u Japon Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan Celtic'in yeni teknik direktörü Ange Postecoglou'nun özellikle alınmasını istediği oyuncu, Celtic'in bu yaz 4. transferi oldu.

