Kyogo Furuhashi'nin yeni takımı belli oldu
Celtic, Vissel Kobe'nin kanat forveti Kyogo Furuhashi'yi kadrosuna kattığını duyurdu. 26 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçmesi ve uluslararası izin almasına bağlı olarak transferini tamamlayacak olan Celtic, Furuhashi ile dört yıllık bir kontrat üzerinde anlaştıklarını kulübün resmi sitesinden duyurdu. Kulüp, yaptığı açıklamada Japon futbolunun son yıllardaki en heyecan verici yeteneklerden biriyle anlaştıklarını ifade ederken, sosyal medya hesabından da bir "hoşgeldin" duyurusu paylaştı. Her iki taraf da anlaşılan transfer ücreti konusunda bir açıklama yapmadı.
Uzun bir süredir aralarında PSV ve Anderlecht'in de olduğu kulüplerin peşinden koştuğu Kyogo Furuhashi, bu sezon Vissel Kobe formasıyla çıktığı 20 maçta 14 gol atarak gol krallığında zirveye çıkmıştı. 2019'da Yokohoma Marinos'u Japon Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan Celtic'in yeni teknik direktörü Ange Postecoglou'nun özellikle alınmasını istediği oyuncu, Celtic'in bu yaz 4. transferi oldu.