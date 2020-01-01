Kylian Mbappe'ye koronavirüs testi!

İki gündür antrenmanlara çıkamayan yıldız futbolcuya bugün koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.

Pazartesi gününden bu yana hasta olan ve antrenmanlara çıkamayan 'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle test yapıldı.

L'Equipe'te yer alan haberde şiddetli boğaz ağrısından şikayetçi olan Mbappe'ye bugün kronavirüs testi yapıldığı belirtilirken, genç yıldızın kendisi ve ailesine oldukça yakın olan TF1 muhabiri Julien Maynard test sonuçlarının negatif çıktığını ve oyuncuda koronavirüse rastlanmadığını bildirdi.

Öte yandan Mbappe'nin Çarşamba günü ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında görev alması beklenmiyor.