Şampiyonlar Ligi

Kylian Mbappe’den PSG’ye kötü haber

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Kylian Mbappe PSG AS Saint-Etienne Coupe de France 24072020
Getty
Fransa Kupası finalinde ayak bileğinden sakatlanan Kylian Mbappe’nin sahalardan üç hafta uzak kalacağı duyuruldu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atalanta ile kozlarını paylaşacak olan PSG’de Kylian Mbappe üzüntüsü yaşanıyor.

21 yaşındaki golcü takımının St. Etienne’i 1-0 devirdiği Fransa Kupası finalinde sakatlık geçirmişti.

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Yapılan kontrollerin ardından Neymar’ın sahalardan en az üç hafta uzak kalacağı açıklandı.

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    Mbappe, 12 Ağustos’taki Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakasında forma giyemeyecek.

    Bu sezon takımıyla 34 resmi maça çıkan Mbappe 30 gol atıp 10 da asist yaptı.

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