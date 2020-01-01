Kylian Mbappe’den PSG’ye kötü haber

Fransa Kupası finalinde ayak bileğinden sakatlanan Kylian Mbappe’nin sahalardan üç hafta uzak kalacağı duyuruldu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ile kozlarını paylaşacak olan PSG’de Kylian Mbappe üzüntüsü yaşanıyor.

21 yaşındaki golcü takımının St. Etienne’i 1-0 devirdiği Kupası finalinde sakatlık geçirmişti.

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Yapılan kontrollerin ardından Neymar’ın sahalardan en az üç hafta uzak kalacağı açıklandı.

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Mbappe, 12 Ağustos’taki Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakasında forma giyemeyecek.

Bu sezon takımıyla 34 resmi maça çıkan Mbappe 30 gol atıp 10 da asist yaptı.