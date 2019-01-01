Kylian Mbappe'den Lionel Messi yorumu

Fransız futbolcu, Arjantinli efsaneyle Altın Ayakkabı yarışı vermenin ne kadar zor olduğundan bahsetti.

Kylian Mbappe, 2018-19 sezonunda 'yle Altın Ayakkabı için yarışmasını ilginç bir açıdan değerlendirdi.

Geride kalan sezonda 34 lig maçında 36 gol atarak kariyerinde altıncı defa Altın Ayakkabı'yı kazanan Messi, yıl sonunda da dünyanın en prestijli futbol ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or'da altıncı kez mutlu sona ulaştı.

Sezonu 33 lig golüyle tamamlayan Mbappe, Messi'ye karşı verdiği yarışı France Football'a değerlendirirken "Avrupa'nın en golcü oyuncusu olabileceğimi düşündüm ama rakibim Messi'ydi. Bir hafta iki gol atıyordum, o gidip üç gol atıyordu. Ben hat-trick yapıyordum, o gidip dört gol atıyordu! Bir gün Ousmane Dembele'ye 'Kasten mi yapıyor?' diye sormuştum. O da bana 'Herhalde yani, gözü üzerinde' diye cevap vermişti. Ben de 'Fena değil, Messi beni izliyor' demiş ve gururlanmıştım. Böyle bir oyuncunun senin farkında olması gurur okşuyor." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi bu sezonun önemli bir bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyememiş olmasına rağmen 13 maçta 13 gol attı ve Altın Ayakkabı yarışında 11 gollü Mbappe'nin önünde yer alıyor.