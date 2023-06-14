Ligue 1 şampiyonu PSG'nin süperstarı Mbappe'nin transfer süreci yılan hikayesine döndü.

NE OLDU? Macron, Fransız süperstarı yeniden ülkede tutmak için devreye girmeye hazır olduğunu doğruladı.

Mbappe, PSG'ye kulüpte yeni bir sözleşme imzalamayı düşünmediğini bildirdi, ancak kendisini Madrid ile ilişkilendiren söylentilere cevap verdi.

Buna rağmen, İspanyol kulübünün bu yaz onu transfer etmek için 200 milyon € (170 milyon £/216 milyon $) ödemeye hazır olduğu söyleniyor.

NE SÖYLEDİLER: RMC Sport, Başkan Macron'a Mbappe'nin durumu hakkında soru sordu ve şu yanıtı verdi: "Bunun için sonuna kadar çabalayacağım, gerekirse onu zorlayacağım!"

BÜYÜK RESİM: Macron, benzer bir durumda bir yıl önce Mbappe ile konuşmuş ve Real'in yoğun ilgisi karşısında onu Paris'te kalmaya ikna etmişti.

Bu sefer Madrid, Karim Benzema'nın Suudi Arabistan'a transferinin ardından Mbappe için bir transfer hamlesi daha yapmaya oldukça hazır görünüyor.

Ayrıca Harry Kane ile de bağlantılılar ancak Madrid, Mbappe'yi Monaco'dan beri takip ediyor ve şu anda, onu transfer etmek için ellerine altın bir fırsat geçti.

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