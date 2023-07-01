Kylian Mbappe'ye sürpriz talip! Premier Lig'e transfer olabilir

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Kylian Mbappe transferinde Real Madrid'in önüne taş koyabilir.

Mbappe'nin Real Madrid ile anlaştığı söyleniyor

Ancak Arsenal da devreye girdi

Fransız golcü için plan yapıyorlar

NE OLDU? Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e önümüzdeki sezon sözleşmesini uzatmayacağını bildirdi. Bu kararın ardından PSG, Fransız golcüyü bu yaz satabilir. Football Transfers'ın haberine göre, Arsenal, Kylian Mbappe için transfer planı hazırlıyor.

BÜYÜK RESİM: Real Madrid bu yaz Kylian Mbappe'yi transfer etmekte başarısız olursa Mikel Arteta ve ekibi, Fransız golcü için sıkı bir yarışa girebilir. Ancak PSG'nin yıldızının Real Madrid ile çoktan anlaştığı iddia ediliyor.