Kylian Mbappe'ye kötü haber! Real Madrid transferi bitirdi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Joselu transferinin ardından bu yaz Kylian Mbappe'nin peşine düşmeyeceklerini doğruladı.

Mbappe'nin bu yaz Madrid'e gideceği iddia ediliyordu

Ancak Florentino Perez transfer defterini kapattıklarını söyledi

Joselu'nun transferi tamamlandı

NE OLDU? Kylian Mbappe'nin bu yaz Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilirken Florentino Perez'den kulübün hedeflerine dair açıklama geldi. Florentino Perez, kendisine Joselu hamlesini soran Real Madrid taraftarlarına Joselu ve Jude Bellingham'ın ardından bu yaz başka transfer yapmayacaklarını söyledi.

BÜYÜK RESİM: Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'e önümüzdeki yıl sözleşmesini uzatmayacağını bildirmesinin ardından bazı transfer dedikoduları gün yüzüne çıktı. Paris ekibinin, Kylian'ı satışa çıkardığı söylendi. Ancak Real Madrid'in bu yaz Fransız golcü için bir hazırlığı yok gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda yine Real Madrid taraftarlarıyla konuşan Florentino Perez, Kylian Mbappe hamlesinin gerçekleşeceğini ancak imzaların bu yıl atılmayacağını söylemişti.