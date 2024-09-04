"Kylian Mbappe, Vinicius'un yanında ortalama kaldı"

Real Madrid kariyerine hızlı bir başlangıç yapamayan Kylian Mbappe eleştirilerin şimdiden odağı oldu.

Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer oldu

La Liga kariyeri yavaş başladı

PSG'nin eski yıldızının düşüşte olduğu söyleniyor

NE OLDU? Kylian Mbappe'nin yılan hikayesine dönen Real Madrid'e transferi sonunda bu yaz gerçekleşti ancak Fransız golcünün ilk üç La Liga maçını da golsüz geçmesi dikkat çekti. Sonunda Real Betis'e karşı iki gol bulsa da Kylian Mbappe eleştirilerin odağı olmaktan kaçamadı.

NE SÖYLENDİ? Kylian Mbappe'yi eleştirenler arasında, Fransız golcünün birçok yönden gelişmesi gerektiğine inanan eski Fransız milli oyuncu ve Dünya Kupası galibi Christophe Dugarry de vardı.

RMC Sport'a konuşan Dugarry şunları söyledi: "İstatistiklere sıkı sıkıya bağlı kalırsak Mbappe başarılı bir oyuncu, iki gol attı. Ancak gollere rağmen oyunda çok uzun süre yetersizdi."

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"Bir hücum oyuncusu olarak ikili mücadelede, kafa toplarında teknik kalitesini geliştirmesi gerekiyor. Giderek ortalama bir oyuncu oldu ve kendini sorgulaması gerekiyor. Geliştirmesi gereken birçok yön var."

"Kylian Mbappe'nin teknik olarak sınırlı kaldığını gördük. En teknik ilk 10 oyuncu arasında olamayacağını biliyoruz. Özellikle Vinicius gibi bir oyuncunun yanında teknik eksiklikleri daha net görünüyor."

PSG'nin eski oyuncusu Jerome Rothen de Dugarry ile aynı fikirdeydi. Kylian Mbappe'nin Vinicius'un gerisinde kaldığını şu sözlerle anlattı:

"Vinicius ve Mbappe'nin fiziksel seviyelerini karşılaştırdığınızda Vinicius'un daha iyi olduğu açıkça görülüyor. Benzer pozisyonlarda, özellikle Mbappe kendini sol kanada attığında, Vinicius fırsatlar yaratmayı ve Mbappe'nin yapamadığı şekilde etki yaratmayı başarıyor. Kylian böyle pozisyonlarda defans oyuncularını etkisiz bırakmakta zorlanıyor."