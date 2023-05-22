Kylian Mbappe ve Neymar, Vinicius Junior'a destek verdi: "Yalnız değilsin!"

Kylian Mbappe, Neymar ve Brezilyalı efsane Ronaldo, ırkçı tacize maruz kalan Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a destek verdiler.

Real Madrid yıldızı Vinicius Junior, La Liga'da Valencia ile oynanan karşılaşmada tribünlerin ırkçı tacizlerine maruz kaldı.

22 yaşındaki oyuncu zor bir zamandan geçerken Carlo Ancelotti başta olmak üzere birçok isimden ona destek verdi.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, Instagram'dan Vinicius'a, "Yalnız değilsin, yanındayım ve seni destekliyorum!" diyerek arka çıktı.

Instagram

PSG'nin bir diğer yıldızı Neymar da vatandaşına sosyal medyadan, "Yanındayım!" sözleriyle destek oldu.

Instagram

Brezilya efsanesi Ronaldo da Vinicius'a destek çıkarken aynı zamanda La Liga yönetimini şu sözlerle eleştirdi: "Vinicius Junior bir kez daha ırkçılığa maruz kaldı. Bir kez daha La Liga'da. Ne zaman bitecek? Suçlular cezasız kaldığı sürece ırkçılık devam edecek. Hakemlerin, federasyonun ve yetkililerin tepkisiz kalması kabul edilemez. Artık yeter! Vini mücadelende ben de varım!"