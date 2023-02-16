Brezilyalı yıldız, futbola olan ilgisini kaybetmiş gibi görünüyor...

NE OLDU? Neymar, Salı günü Parc des Princes'te Ligue 1'in son şampiyonu PSG'nin Almanya'nın son şampiyonu Bayern Münih'e karşı oynadığı maçta 90 dakika forma giydi.

Fransız temsilcisi, bu müsabakadan eski futbolcusu Kingsley Coman'ın kaydettiği golle 1-0 yenik ayrıldı.

Alınan mağlubiyetin ardından Brezilyalı yıldız, takımla birlikte otele dönmek yerine Avrupa Poker Turu'na katılmak için Paris'teki Hyatt Regency Oteli'ne gitti.

Ve daha sonra bununla yetinmeyerek açlığını gidermek için McDonald's'ın yolunu tuttu.

BÜYÜK RESİM: Neymar, 2014'ten beri PokerStars'ın ortağı ve sponsorluk anlaşmasının gereğini yerine getirdi.

Ancak, takım içindeki bazı sorumluluklarını da geri plana attı.

PSG'den takım arkadaşı Kylian Mbappe, takımdaki beslenme alışkanlığına değinerek Neymar'a mesaj gönderdi, ama Brezilyalı yıldız Mbappe'ye pek de kulak asmadığını gösterdi.

Mbappe, Bayern karşısındaki yenilginin ardından şunları söyledi: “Oyuncularımızın rövanş maçı için sağlıklı olması gerekiyor.

"Herkesin iyi yemek yemesi ve iyi uyuması gerekir. Çalışacağız ve kazanmak için Almanya'da olacağız."

SIRADA NE VAR? PSG, Mart ayında Allianz Arena'ya giderek Bayern ile son 16 karşılaşmasında 2 farkla kazanmaya çalışacak.

Çünkü Fransız temsilcisi, ilk maçı kendi sahasında 1-0 kaybederek ağır bir yara aldı.