Kylian Mbappe, Türkiye maçında oynayacak mı?
Türkiye ile Fransa, EURO2020 Elemeleri grup maçında 8 Haziran Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
Peki Kylian Mbappe, Türkiye maçında oynayacak mı? Detaylar haberimizde…
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Kylian Mbappe, Fransa’nın Bolivya ile oynadığı maçın ilk yarısının sonlarına doğru sol ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps maçın ardından yaptığı açıklamada “Sakatlığı ciddi değil. Bir müdaheleden sonra ayak bileğinde ağrı oluşmuş. Risk almak istemedik. Türkiye maçında sahada olacaktır” ifadelerini kullandı.
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Sakatlığı ciddi olmayan Kylian Mbappe’nin Türkiye - Fransa maçında sahada olması bekleniyor.
Mbappe, EURO 2020 Elemeleri grup maçlarında oynadığı 2 maçta 2 gol atıp 2 de asist yaptı.
Kulübü PSG ile de yine lig şampiyonluğu yaşayan Mbappe, 47 resmi maçta 40 gol atıp 13 de asist yaparak sezonun yıldızlarından olmuştu.