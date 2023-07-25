Manchester United'ın hocası Erik ten Hag, Mbappe konusunda oldukça temkinli davranıyor.

NE OLDU? Dünya Kupası kazanan forvet, 2024'te sona erecek bir sözleşmesini uzatmayacağını açıkça belirttikten sonra Paris Saint-Germain'de kadro dışı kaldı.

Real Madrid, Fransız uluslararası ile yoğun bir şekilde bağlantılıyken, Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'in 300 milyon € (259 milyon £ / 332 milyon $) dünya rekoru bir teklifte bulunduğu söyleniyor.

Ayrıca United'ın da süperstar için devreye girdiği belirtilirken Ten Hag bu konuda açıklamada bulundu.

NE SÖYLEDİLER: United'ın Mbappe için oynamak isteyip istemediği sorusuna Ten Hag, gazetecilere şunları söyledi: "Diğer kulüplerde sözleşmesi olan oyunculardan asla bahsetmiyoruz."

BÜYÜK RESİM: Ten Hag, Mbappe'yi tartışmak konusunda isteksiz olsa da, United'ın yeni bir 9 numara arayışında ilerleme kaydettiğini kabul etti. Atalanta'nın genç oyuncusu Rasmus Hojlund için bir anlaşma yapılıyor gibi görünüyor.

Hollandalı menajer şunları ekledi: "Söyleyebileceğim şey, bunu yapmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımız. Benim için mümkün olan en kısa sürede, ne kadar erken olursa o kadar iyi çünkü onu takıma, oyun şekline entegre etmeliyiz.

"İdeal bir durumda, ama bir yönetici olarak her zaman ideal durumlar elde edemezsiniz ve durumla başa çıkmak zorundasınız. İlerleme kaydediyoruz, evet, ama onu aldığımızda size doğrudan söyleyeceğiz.

"Gol atma konusunda düşük performans gösteriyoruz ve bunun farkındayız. Başkalarının da bu alana katkıda bulunması gerekiyor ve bu nedenle biz de gol atma yeteneği olan oyuncuları arıyoruz.

"Mason Mount'ta gol atma, gol şansı yaratma yetenekleri var [Marcus] Rashford'u daha fazla gol atacak pozisyona getirecek gibi ekstra yetenekleri de mevcut...

"Ancak tüm takım olarak daha fazla gol atmalıyız ki daha iyi bir iş ortaya koyalım.

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SIRADA NE VAR? United, Premier Lig'deki rakipleri Arsenal'ı 2-0 mağlup ederken şu anda sezon öncesi programlarının bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyorlar.

Ve Salı akşamı Hollywood yıldızları Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'in ortak sahibi olduğu Wrexham ekibiyle bir hazırlık maçına daha çıkacaklar.