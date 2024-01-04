Kylian Mbappe transfer planı hakkında bu sezon ilk kez konuştu: Kalacak mı, gidecek mi?

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bu sezon sona eren Kylian Mbappe gelecek planlarını ne zaman yapacağını açıkladı.

Mbappe'nin sözleşmesi bitiyor

Real Madrid'e gideceği düşünülüyor

Ancak PSG kendi teklifini hazırladı

NE OLDU? Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bu yaz sona ererken Fransız golcünün Real Madrid'e gideceği konuşuluyor. Ancak PSG, 25 yaşındaki golcüyü takımda tutmaktan yana. Kylian Mbappe ise gelecek planlarını yaza doğru yapacağını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Süper Kupa'da Toulouse'u 2-0 mağlup ederek zafere ulaştıkları maçın ardından konuşan Kylian Mbappe şunları söyledi: "Henüz bir seçim yapıp karar vermedim. Geçtiğimiz yaz yaptığım anlaşmayla tüm tarafları ve kulübün huzurunu korumamız önemliydi. Bunu başardık ve en önemlisi buydu." "Ne zaman karar vereceğimi henüz bilmiyorum. 2022 yılında Mayıs ayına kadar ne yapacağımı bilmiyordum. Ama söylediğim gibi şu anda önemli olan takımla zaferlere ulaşmak. Bugün yaptığım gibi sadece kupaların kazanılmasına yardımcı olmak istiyorum."

DAHA FAZLASI: Kylian Mbappe ayrıca "PSG'de daha özgür bir role sahip olduğun için Paris'te kalmak cazip geliyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "İkisi arasında bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Her zaman önemli bir oyuncuydum. Sahadaki özgürlüğüm Paris'e geldiğimden beri yaşadığım gelişimin bir sonucu."

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BÜYÜK RESİM: Real Madrid şimdilerde Kylian Mbappe için elini taşın altına koymayı hedeflese de PSG, Fransız golcüyü takımda tutmaya istekli.

SIRADA NE VAR? Ligue 1'de bu sezon Nice'in 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Paris ekibi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya LaLiga temsilcisi Real Sociedad'la karşılaşacak.