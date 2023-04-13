Kylian Mbappe transfer dedikodularının ortasında PSG hakkındaki düşüncelerini açıkladı

Kylian Mbappe, Real Madrid'in ilgisi devam ederken bu yaz Paris Saint-Germain'den ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

Mbappe geçen yaz Real Madrid'i geri çevirdi

Fakat yeni sözleşmesiyle ilk yılını kaos dolu geçirdi

Yine de PSG'de kalmak istiyor

NE OLDU? Kylian Mbappe'ye PSG'den ayrılmayı düşünüp düşünmediği soruldu. Fransız golcü, kendi ülkesine Şampiyonlar Ligi kupasını getirmek istiyor.

NE SÖYLENDİ? France 3'e konuşan Kylian Mbappe şunları söyledi: "Bir sonraki adım Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Zaten bir finale çıktık. Kazanmak dışında tüm aşamaları gördüm. Tek ihtiyacım olan kazanmak. Bunu nerede yapmak istiyorum? Paris'te. Ben bir Parisliyim ve sözleşmem devam ediyor. Yani PSG'de kalacağım."

BÜYÜK RESİM: Kylian Mbappe, PSG ile büyük bir kontrata imza atarken takım arkadaşlarıyla sezon boyunca rekabet etti. Lionel Messi ve Neymar'ın bu yaz takımdan ayrılacağı söylenirken Fransız golcü yoluna devam ediyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty