Kylian Mbappe sosyal medyada Lionel Messi'ye arka çıktı

Arjantinli yıldızın sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılacağı söylenirken Kylian Mbappe'den taraftarları umutlandıran bir mesaj geldi.

Lionel Messi, PSG ile hala sözleşme yenilemedi

Mbappe ile birlikte Lens ağlarını havalandırdılar

Fransız golcüden alışık olmadık bir paylaşım geldi

NE OLDU? Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezonun sonunda biterken Arjantinli kulübüyle hala el sıkışmadı. Eski kulübü Barcelona'ya döneceği iddialarının ortasında Kylian Mbappe'den Lionel Messi paylaşımı geldi. Paris Saint-Germain, Ligue 1'de Lens'i 3-1 mağlup ederken Kylian Mbappe ve Lionel Messi ağları havalandıran isimler oldu. Maçın ardından Paris ekibi sosyal medyada Kylian Mbappe ile Lionel Messi'nin birlikte sevinç yaşadığı bir fotoğrafı paylaştı. Bu tarz paylaşımları sayfasına sık taşımayan Mbappe, PSG'nin gönderisini Instagram hikayesinde yayınladı.

BÜYÜK RESİM: PSG resmi hesabı son haftalarda Lionel Messi paylaşımlarını azaltırken Kylian Mbappe'nin alışık olmadık biçimde bu paylaşımı hesabına taşıması taraftarlara umut verdi.