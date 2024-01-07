Kylian Mbappe: "Sıradan bir insan olmak için dünyaları verirdim"

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe bu kez röportajında çizgilerin ardına çıkıp ünlü bir insan olmanın zorluklarından bahsetti.

Kylian Mbappe futbolun en ünlü yıldızlarından

Ancak bu popülerliğin dezavantajları da var

Benliğini kaybettiğine inanıyor

NE OLDU? Kylian Mbappe son yıllarda futbolun en ünlü yıldızlarından biri ve Monaco'dan PSG'nin yolunu tuttuğundan bu yana yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Fransız süperstarın önümüzdeki sezon Real Madrid forması giyeceği konuşuluyor. Envoye Special'e röportaj veren Kylian Mbappe bu kez gelecek planlarından değil, ünlü olmanın zorluklarından bahsetti.

NE SÖYLENDİ? Kylian Mbappe, Envoye Special'e şunları söyledi: "Başkaları için önemsiz gibi görünen şeyleri yapabilmek için dünyaları verirdim. Mesela bir fırına ekmek almaya gitmek için bile... Doğal benliğimi, insan olmanın gerektirdiği davranışlarımı kaybettim."

"48 saat boyunca görünmez olsaydım o iki günümü dışarıda geçirirdim. Bunu hiç düşünmeden yapardım. Gidip bir mekanda sessizce yemek yiyin, dışarı çıkın, arkadaşlarınızla vakit geçirin, kimsenin sizi görmediği partiler yapın, ertesi sabah terasta güneşin altında güzel bir kahvaltı... İşte bu kadar. Hayatı basit yaşayın."

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BÜYÜK RESİM: Kylian Mbappe, PSG'ye transferinden bu yana dünya futbolunun en ünlü oyuncularından birine dönüştü. 2018'de Fransa ile Dünya Kupası'nı kazandı ve PSG için 283 maçta 234 gol kaydetti. Altı Ligue 1 şampiyonluğu yaşarken Fransa formasıyla da 75 maçta 46 gol attı.