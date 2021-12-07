Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi'nin rekorunu kırdı

PSG'nin golcüsü Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde takım arkadaşı Lionel Messi'nin rekorunu alt etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçları için heyecan başladı ve Paris Saint-Germain de Club Brugge'ü konuk etti.

Pochettino'nun öğrencileri, Belçika ekibi karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken Mbappe'den de bir rekor geldi.

Kylian Mbappe ne başardı?

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Brugge karşısında 2. ve 7. dakikalarda gol buldu ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Kylian Mbappe bulduğu iki golle takım arkadaşı Lionel Messi'nin rekorunu kırdı. Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşan oyuncuydu.

Ancak Devler Ligi'nde 31 gole ulaşan Kylian Mbappe, Messi'nin bu rekorunu kırarak bayrağı teslim aldı.

Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşan oyuncuydu.



Ta ki bu akşam rekoru Kylian Mbappe tarafından kırılıncaya kadar. pic.twitter.com/xVoFDB9CAF — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 7, 2021

Kylian Mbappe'nin performansı nasıl?

Bu sezon PSG ile Ligue 1'de 16 karşılaşmaya çıkan Kylian Mbappe, 7 gol, 8 asist kaydetti. Fransız yıldızın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 4 gol, 4 asisti var.

2020/21'de Paris ekibiyle toplamda 47 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 42 gol, 11 asist ile sezonu tamamladı.

Kylian Mbappe, PSG'den ayrılacak mı?

Hayali Real Madrid'de forma giymek olan Mbappe, PSG ile henüz sözleşme yenilemedi ve oyuncunun sezon sonunda İspanyol devine transfer olacağı konuşuluyor.

Ancak Mbappe geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Paris ekibine kapısını kapatmadığını ve sözleşme yenileyebileceğini söyledi:

"Bu kararı vermek kolay değil. Neler olacağını bilmiyorum. Her iki durumda da büyük bir kulüp için oynayacağım.

"İlk başta takımdan ayrılamadığım için hayal kırıklığına uğradım ama 3. Lig'de değil Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen bir kulüpte oynuyorum.

"Parisliyim ve ailem burada. Kendimi iyi hissediyorum. Her zaman söylediğim gibi ayrılmayı düşünürken başka bir şeyler keşfetmek istemiştim."