Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olmak için 100 milyon euro'dan vazgeçti

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain ile 100 milyon euro'luk gerginliği çözerken Real Madrid kırmızı alarma geçti.

Mbappe, Real Madrid'e çok yakın

PSG'den alacağı büyük bir bonustan vazgeçti

Bu yaz Real Madrid'e ücretsiz olarak katılabilir

NE OLDU? PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe, Real Madrid'e katılabilmek için elini taşın altına koydı. AS'ın haberine göre, Mbappe, PSG'den alacağı 100 milyon euro'luk sadakat bonusundan vazgeçti. Bu gelişmenin ardından Paris ekibi, Fransız golcünün Real Madrid'e katılmak için takımdan ücretsiz ayrılmasına sıcak bakıyor.

BÜYÜK RESİM: Kylian Mbappe'nin 2022 yazında Real Madrid'e katılması bekleniyordu ancak PSG oyuncuyu büyük bir sözleşmeye imza attırdı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Haberin devamı aşağıda

Getty

Getty Images

Getty Images

MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi ücretsiz bir şekilde bırakma taraftarı değildi ancak Fransız golcünün sadakat bonusundan vazgeçmesi işleri değiştirdi. Bu da önümüzdeki sezon Mbappe'nin Real Madrid'e gideceği iddialarını güçlendiriyor.