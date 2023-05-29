Kylian Mbappe, Real Madrid dedikodularının ortasında gelecek sezon planını itiraf etti!

Ligue 1'de dördüncü kez üst üste Yılın Oyuncusu seçilen Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'deki geleceğine dair düşüncelerini açıkladı.

Mbappe'nin adı Real Madrid ile anılıyor

Ancak Paris'te bir yıl daha kalacağını söylüyor

PSG ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı

NE OLDU? Real Madrid'in bu yaz Kylian Mbappe'yi kadroya katmak için Fransız yıldızla temasta olduğu iddia ediliyordu. Ancak Mbappe bu yaz takımdan ayrılmaya niyetinin olmadığını söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Kylian Mbappe gazetecilere şunları söyledi: "Gelecek yıl Paris Saint-Germain'de oynayacağım. Hala bir sözleşmem var ve sözleşmeme sadık kalacağım."

BÜYÜK RESİM: Kylian Mbappe, Ligue 1'de dördüncü kez üst üste Yılın Oyuncusu seçildi. 24 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Lionel Messi ile birlikte Yılın Takımı'nda yer aldı.

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