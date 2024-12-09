Kylian Mbappe'nin tanınmayacak halde olmasının sebebi aşk acısıymış

Real Madrid'in Fransız süperstarı Kylian Mbappe'nin kötü performansının nedeninin yaşadığı aşk acısı olduğu ortaya çıktı.

Real Madrid'in yaz transfer döneminde PSG'den bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Kylian Mbappe'nin geleceği şimdiden sorgulanmaya başladı.

Dünya Kupası sahibi Fransız forvet, PSG'deki performansına kıyasla İspanyol devi Real Madrid'de adeta tanınmayacak durumda.

Kylian Mbappe'nin ciddi formsuzluğunun altında yatan gerçek ise yeni ortaya çıktı.

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Kylian Mbappe, aşk acısı çekiyor

Geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkenti Stockholm'de adı bir tecavüz skandalına karışan Mbappe, aylar sonra sessizliğini bozdu.

Fransız Clique TV'ye açıklamalarda bulunan bulunan Mbappe'nin düşük performansının nedeni de belli oldu.

Özel hayatı hakkında ilk kez konuşan yıldız futbolcu, "Bir zamanlar âşık olduğum biri vardı, artık değilim ama yeniden âşık olmayı dilerim" dedi.

Kylian Mbappe, tecavüz suçlaması hakkında ne dedi?

Öte yandan Mbappe, Stockholm'deki bir otelde kendisine yöneltilen tecavüz iddialarıyla ilgili konuştu. Herhangi bir endişesi olmadığını söyleyen Fransız golcü şu ifadeleri kullandı:

"Şaşırdım. Bunlar, önceden öngöremeyeceğiniz şeyler. Bu konuda hiçbir belge almadım, hiçbir celp gelmedi. Herkes gibi ben de sadece basından okudum. İsveç hükümeti bu konuda hiçbir açıklama yapmadı.

Hiçbir endişem yok. Bu durum beni rahatsız etmedi çünkü kendimden eminim. Hakkımda çok fazla dedikodu var ama benim tek amacım işime odaklanmak ve olayın nasıl sonuçlanacağını görmek. Eğer adalet beni çağırırsa, gider ve ifade veririm."