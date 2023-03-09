Kylian Mbappe'nin sözleşmesindeki olağanüstü Şampiyonlar Ligi maddesi ortaya çıktı

Paris Saint-Germain bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazansaydı Kylian Mbappe'nin sözleşmesi 2024-25 sezonunun sonuna kadar otomatik olarak yenilenecekti.

Şampiyonlar Ligi zaferi anlaşmayı 2025'e kadar uzatacaktı

Bayern Münih, PSG'yi saf dışı bıraktı

Mbappe sözleşmesini uzatıp uzatmayacağını hala açıklamadı

NE OLDU? PSG'deki geleceğiyle ilgili kritik bir yılda olan Kylian Mbappe'nin, sezon sonuna kadar sözleşmesinin 2024'te mi yoksa bir yıl sonra mı biteceğine dair bir karara varması gerekiyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre, eğer PSG bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazansaydı Kylian Mbappe'nin bu seçim şansı elinden alınıyordu ve sözleşmesi otomatik olarak 2024-25 sezonunun sonuna kadar uzuyordu.

BÜYÜK RESİM: Kylian Mbappe geçtiğimiz yaz Real Madrid'in teklifini reddederek Paris Saint-Germain ile ilk iki yıl için büyük bir anlaşmaya imza attı. Fransız golcü, sözleşmesini 2024-2025 sezonunun sonuna kadar uzatıp uzatmayacağına dair şu ana kadar herhangi bir sinyal vermedi. Ancak uzatma kararı alması durumunda bir yıl daha 100 milyon euro kazanacak.

DAHA FAZLASI: PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e toplamda 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.