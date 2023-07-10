"Kylian Mbappe'nin PSG'den gitme vakti geldi" Fransız golcüye takımdan gitmesi için şok sözler!

PSG'nin eski sportif direktörü Leonardo, Kylian Mbappe'nin Paris'ten ayrılması gerektiğini şok edici sözlerle açıkladı.

Mbappe, PSG ile sözleşme yenilemeyecek

Leonardo onun bir lider olmadığını söylüyor

PSG, Mbappe'yi satabilir

NE OLDU? Kylian Mbappe, PSG ile sözleşmesini 2023-24 sezonunun ardından yenilemeyeceğini bu yazın başında kulübüne bildirdi. Fransız golcü, geçen yaz Real Madrid'e gidecekti ancak PSG'nin devasa teklifini kabul ederek bu hamleyi gerçekleştirmedi. Kylian Mbappe'nin adı hala Real Madrid ile ilişkilendirilirken Paris ekibi onu bu yaz satmak isteyebilir.

NE SÖYLENDİ? L'Equipe'e konuşan Leonardo, Kylian Mbappe'nin yaşadığı süreç hakkında şunları söyledi: "PSG'nin iyiliği için ne olursa olsun Mbappe'nin gitme vakti geldi. PSG, Mbappe'den önce de vardı ve ondan sonra da olacak. Altı yıldır beş farklı kulüp Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 2018 ile 2022'de Real Madrid, 2019'da Liverpool, 2020'de Bayern Münih, 2021'de Chelsea ve 2023'te Manchester City kupanın sahibi oldu. Hiçbirinin kadrosunda Kylian Mbappe yoktu. Bu, Şampiyonlar Ligi'ni onsuz kazanmanın gayet mümkün olduğunu gösteriyor."

DAHA FAZLASI: Leonardo sözlerine şöyle devam etti: "Kylian Mbappe iyi bir oyuncu olabilir ama bir lider değil. Harika bir golcü ama yaratıcı değil. Onun etrafında bir takım kurmak zor."

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