Kylian Mbappe'nin PSG'de kadro dışı kalmasının gerçek nedeni belli oldu

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi yeni sezon öncesi kamp kadrosundan neden çıkardı?

PSG, Mbappe'yi kadro dışı bıraktı

Fransız golcü, Real Madrid ile temasta

Yeni bir sözleşmeye imza atabilir

NE OLDU? Kylian Mbappe sezon öncesi Japonya kampına giden Paris Saint-Germain'in tur kadrosundan çıkarıldı ve bu yaz takımdan ayrılacağına dair söylentiler var. PSG, Fransız golcünün uzun süredir temasta olduğu Real Madrid ile önümüzdeki yaz bonservissiz olarak takıma katılmak için anlaşma yaptığını düşünüyor.

PSG, MBAPPE'Yİ NEDEN KADRO DIŞI BIRAKTI? Get French Football News'in haberine göre, PSG, Kylian Mbappe'ye 1 milyar euro değerinde 10 yıllık bir sözleşme teklif etti. Aksi halde bu yaz satılacağını Mbappe'ye bildirdi. Fransız golcünün karar vermesi için son tarih 31 Temmuz. Paris ekibi, Kylian Mbappe yeni sözleşme imzalamazsa onu satmaya istekli olduğunu göstermek için Fransız golcüyü kadro dışı bıraktı. Kylian Mbappe cephesi ise Real Madrid ile hiçbir konuda anlaşmadıkları konusunda ısrar ediyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

(C)Getty Images

Getty Images

(C)GettyImages

SIRADA NE VAR? PSG'nin Kylian Mbappe'nin bir karara varması için belirlediği son tarih (31 Temmuz) yaklaşırken Fransız golcü manşetleri süslemeye devam edecek gibi görünüyor.