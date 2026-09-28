Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin kardeşi ve Lille orta saha oyuncusu Ethan Mbappé, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" tarafından kendisine verilen ceza sonrası Şampiyonlar Ligi'nde üç maç boyunca sahalardan uzak kalacağının kesinleşmesiyle ağır bir darbe aldı.

Ethan, Lille'in Real Betis karşısında 3-2 kaybettiği maçta İspanyol takımının savunmacısı Natan'a dirsek attıktan sonra kırmızı kart görmüş ve bu olay, takımının kıta yolculuğunda uzun bir süre sahalardan uzak kalmasına mal olmuştu.

"L'Équipe" gazetesine göre "UEFA", Ethan Mbappé'ye üç maç men cezası vermeye karar verdi. Böylece oyuncu, 13 Ekim'de Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal, 21 Ekim'de Galatasaray ve 3 Kasım'da Norveç'te oynanacak Bodø/Glimt maçlarında forma giyemeyecek.

Kylian Mbappé'nin kardeşi, ceza süresinin sona ermesinin ardından 25 Kasım'da Lille'in Bayern Münih ile oynayacağı maçta Şampiyonlar Ligi mücadelelerine dönebilecek. Bunu Fransız "Foot Mercato" sitesi aktardı.











