Genç oyuncu, Fransız devinin formasıyla ilk kez sahaya adım attı.

NE OLDU? Mbappe'nin kardeşi Ethan, PSG'deki ilk maçına bir hazırlık mücadelesinde çıktı.

İkinci yarıda yedek kulübesinden oyuna dahil olduğu maçta PSG, Camp des Loges antrenman merkezinde Paris FC'yi 2-1 yendi.

Ligue 1 şampiyonu için Nordi Mukiele ve Ismael Gharbi golü atan oyunculardı.

Sergio Ramos ve Marco Veratti gibi yıldız oyuncular da Christophe Galtier'in takımında yer aldı.

Mbappe'nin 15 yaşındaki kardeşi, Instagram'da ilk maçını yapacağı için çok mutluydu:

"Profesyonel futbolcularla ilk kez sahneye çıkacağım için çok heyecanlıyım."

BÜYÜK RESİM: Ağabeyinin izinden giden Mbappe, 2017'de AS Bondy'den PSG'ye katıldı ve Haziran 2021'de kulüple üç yıllık ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

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PSG İÇİN SIRADA NE VAR? Fransız devi, 21 Aralık'ta Quevilly-Rouen'e karşı bir hazırlık maçı daha oynayacak ve 28 Aralık'ta Ligue 1 maçında Strasbourg'a karşı lig mücadelesine geri dönecek.