Kylian Mbappe'nin 55 milyon euro istediği PSG'den net cevap: "Ödemiyoruz"

Kylian Mbappe'nin 55 milyon euro ödeme beklediği eski kulübü Paris Saint-Germain, Fransız yıldıza net cevap verdi.

PSG'nin Mbappe'ye 55 milyon euro ödemesi gerekiyor

Ancak kalan maaşlar konusunda anlaşmazlık yaşıyorlar

Fransız yıldız, Temmuz ayında Real Madrid'e transfer olmuştu

NE OLDU? Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain'in kendisine 55 milyon euro borcu olduğunu iddia ederek şikayette bulunmuştu.

Ligue 1 yönetimi, konuyu arabuluculuk yoluyla çözmeyi kabul etmeyen Mbappe lehine karar vermiş ve Fransız forvete üç aylık maaşıyla bonus ödemesinin üçte birinin ödenmesini istemişti.

Ancak PSG, Kylian Mbappe'ye çok net bir yanıt verdi: "Ödeme yapmıyoruz" Fransız kulübü, AP'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Lig yönetiminin bu konuda tam karar alma yetkisi sınırlı olduğu için konuyu hukuki olarak ele alacağız. PSG bu konuyu farklı yollarla çözmeye çalışacak."

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PSG avukatları bu konuyu yasal yollarla kulüp lehine çevirmeye çalışacak. Kylian Mbappe ise Real Madrid ile Real Sociedad maçına hazırlanıyor.