Kylian Mbappe, neden PSG'de kaldığını açıkladı: "Ben bir Fransızım ve Fransız olarak kalmak istedim"

Paris Saint-Germain, Fransız forvetin sözleşmesini 2025'e kadar uzatmasının ardından Pazartesi öğleden sonra Kylian Mbappe içiin basın toplantısı düzenledi.

Fransa'dan ayrılmak için doğru anı beklediğini söyleyen Mbappe, Real Madrid'e bu yüzden katılmak istemediğini defalarca tekrarladı.

"Büyüdüğüm ülkeyi terk etmek için doğru zaman olduğunu düşünmedim" dedi.

"Real Madrid'in beni mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yaptığı tüm çabayı takdir ediyorum. Sevgileri için minnettarım ve hayal kırıklıklarını anlıyorum.

"Dediğim gibi Fransız'ım ve bir Fransız olarak burada kalmak istedim. Kararımdan memnunum.

"Yakın geleceğe bakıyorum. Üç yıl sonra ne olacak bilmiyorum."

Maaş konusu

Mbappe ayrıca PSG'nin kendisini parayla değil, sportif projeleriyle ikna ettiğini iddia etti.

Mbappe, "Dürüst olmak gerekirse, yalnızca kısa bir süre için maaş ve imaj hakları hakkında konuştuk." Dedi.

"En iyi oyuncularla oynamak benim istediğim şey.

Lionel Messi'nin ilk yılı olduğu için zor bir yıl geçirdik ve Neymar sakatlandı, bu yüzden üçümüz birlikte çok fazla oynayamadık.

Al-Khelaifi'nin sözleri

Basın toplantısında ayrıca Başkan Al-Khelaifi de konuştu.

"Fransa'daki ve dünyadaki tüm taraftarlarımız için PSG tarihinde büyük bir gün" dedi.

"Dünyanın en iyi oyuncusu üç yıl daha kalacak.

PSG başkanına LaLiga başkanı Javier Tebas'ın eleştirisi de soruldu.

Al-Khelaifi, "LaLiga, üç veya dört yıl öncesiyle aynı değil." dedi.

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"Bütün kulüplere saygı duyuyorum ve kulübüme de saygı gösterilmesini istiyorum.

"Yine de, bu benim işim olmadığı için sorduğun şeye daha fazla girmeyeceğim."

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