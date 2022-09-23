Kylian Mbappe: "Milli takımda PSG'den daha fazla özgürüm"

- Kylian Mbappe, Avusturya'ya karşı Fransa'nın ilk golünü kaydetti
- 23 yaşındaki oyuncu, milli takımda rolünün farklılığına dikkat çekti
- Mbappe, Fransa ile daha özgür olduğunu söyledi
NE OLDU? UEFA Uluslar A Ligi 1. Grubu'nda Fransa, Avusturya'yı 2-0 mağlup ederken ilk golü Kylian Mbappe kaydetti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Fransız yıldız, milli takımda PSG'ye kıyasla farklı bir role sahip olduğunu belirtti. Mbappe şunları söyledi: "Fransa ile farklı bir rolde oynuyorum. Benden PSG'dekinden farklı şeyler yapmamı istiyorlar. Burada çok daha fazla özgürlüğe sahibim. Topu isteyebilirim. Antrenörümüz Giroud'nun savunmaya yardım eden bir 9 numara olduğunu biliyor ve ben topla uzaya kadar gidebilirim. Paris'te bu farklı, bu şekilde değil. Benden merkezde bir pivot olarak oynamamı istiyorlar."
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