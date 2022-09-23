Kylian Mbappe: "Milli takımda PSG'den daha fazla özgürüm"

Fransız yıldız, milli takımda topla uzaya kadar gidebileceğini söylerken Paris'te bunun mümkün olmadığını belirtiyor.

Kylian Mbappe, Avusturya'ya karşı Fransa'nın ilk golünü kaydetti

23 yaşındaki oyuncu, milli takımda rolünün farklılığına dikkat çekti

Mbappe, Fransa ile daha özgür olduğunu söyledi

NE OLDU? UEFA Uluslar A Ligi 1. Grubu'nda Fransa, Avusturya'yı 2-0 mağlup ederken ilk golü Kylian Mbappe kaydetti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Fransız yıldız, milli takımda PSG'ye kıyasla farklı bir role sahip olduğunu belirtti. Mbappe şunları söyledi: "Fransa ile farklı bir rolde oynuyorum. Benden PSG'dekinden farklı şeyler yapmamı istiyorlar. Burada çok daha fazla özgürlüğe sahibim. Topu isteyebilirim. Antrenörümüz Giroud'nun savunmaya yardım eden bir 9 numara olduğunu biliyor ve ben topla uzaya kadar gidebilirim. Paris'te bu farklı, bu şekilde değil. Benden merkezde bir pivot olarak oynamamı istiyorlar."