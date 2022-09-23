Kylian Mbappe: "Milli takımda PSG'den daha fazla özgürüm"

İdil Erin Tetik|
Kylian Mbappe France Austria 2022Getty Images
K. MbappéPSGFransaLigue 1

Fransız yıldız, milli takımda topla uzaya kadar gidebileceğini söylerken Paris'te bunun mümkün olmadığını belirtiyor.

  • Kylian Mbappe, Avusturya'ya karşı Fransa'nın ilk golünü kaydetti
  • 23 yaşındaki oyuncu, milli takımda rolünün farklılığına dikkat çekti
  • Mbappe, Fransa ile daha özgür olduğunu söyledi

NE OLDU? UEFA Uluslar A Ligi 1. Grubu'nda Fransa, Avusturya'yı 2-0 mağlup ederken ilk golü Kylian Mbappe kaydetti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Fransız yıldız, milli takımda PSG'ye kıyasla farklı bir role sahip olduğunu belirtti. Mbappe şunları söyledi: "Fransa ile farklı bir rolde oynuyorum. Benden PSG'dekinden farklı şeyler yapmamı istiyorlar. Burada çok daha fazla özgürlüğe sahibim. Topu isteyebilirim. Antrenörümüz Giroud'nun savunmaya yardım eden bir 9 numara olduğunu biliyor ve ben topla uzaya kadar gidebilirim. Paris'te bu farklı, bu şekilde değil. Benden merkezde bir pivot olarak oynamamı istiyorlar."

Kylian Mbappe picture celebration France Austria 2022Getty Images