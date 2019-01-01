Kylian Mbappe: Messi her alanda 1 numara

Paris Saint-Germain’ın genç yıldızı Kylian Mbappe, Lionel Messi’nin 2019 yılında Ballon d’Or’u kazanması gerektiğini belirtti.

PSG forması giyen Kylian Mbappe, geçtiğimiz sezon Luka Modric’in kazandığı ödülü, bu sene ’nin kazanacağını söyledi.

Arjantinli yıldızın, 2018 Ballon d’Or oylamasında beşinci sırada yer alması büyük yankı uyandırmıştı.

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Bu sezon oynadığı 49 maçta, 50 gol ve 19 asistlik performans sergileyen Messi, kulübü ile birlikte şampiyonluğu elde etti.

Katalan ekip, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ’a dramatik bir şekilde elenmekten kurtulamazken; 25 Mayıs Cumartesi günü Kral Kupası finalinde ile karşı karşıya gelecek.

Mbappe yaptığı açıklamada “Ballon d’Or için favori Messi. Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi hiçbir şeyi değiştirmez. O, her alanda 1 numara. Aralık ayına kadar gösterilen performanslar ödülün sahibini etkiliyor. Ama ben Messi için endişelenmiyorum, sene sonuna kadar formunu koruyacaktır” ifadelerini kullandı.

formasıyla 42 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, 38 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.