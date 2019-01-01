Kylian Mbappe: Messi her alanda 1 numara
PSG forması giyen Kylian Mbappe, geçtiğimiz sezon Luka Modric’in kazandığı ödülü, bu sene Lionel Messi’nin kazanacağını söyledi.
Arjantinli yıldızın, 2018 Ballon d’Or oylamasında beşinci sırada yer alması büyük yankı uyandırmıştı.
Bu sezon oynadığı 49 maçta, 50 gol ve 19 asistlik performans sergileyen Messi, kulübü Barcelona ile birlikte La Liga şampiyonluğu elde etti.
Katalan ekip, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool’a dramatik bir şekilde elenmekten kurtulamazken; 25 Mayıs Cumartesi günü Kral Kupası finalinde Valencia ile karşı karşıya gelecek.
Mbappe yaptığı açıklamada “Ballon d’Or için favori Messi. Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi hiçbir şeyi değiştirmez. O, her alanda 1 numara. Aralık ayına kadar gösterilen performanslar ödülün sahibini etkiliyor. Ama ben Messi için endişelenmiyorum, sene sonuna kadar formunu koruyacaktır” ifadelerini kullandı.
Paris Saint-Germain formasıyla 42 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, 38 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.