Kylian Mbappe: Liverpool makine gibi

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Liverpool için övgüyle söz ederken Paris'te çok mutlu olduğunu söyledi.

devi PSG'de forma giyen 21 yaşındaki golcü, BBC'ye verdiği röportajında Fransız ekibindeki kariyeri, transfer söylentileri ve geleceği hakkında konuştu.

Mbappe, adının geçtiği hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve şöyle söyledi:

"Liverpool'un şu anda yaptığı şey inanılmaz. Makine gibiler. Bir ritim yakaladılar ve durmadan üstüne koymaya devam ediyorlar. Hiçbir maç kaybetmediler. Onları izlediğiniz zaman her şeyin çok kolay olduğunu düşünüyorsunuz ama aslında öyle değil. Oyuncular çok konsantre, 3 günde bir maç yapıp kazanıyorlar, durmadan kazanıyorlar. Liverpool çok iyi bir takım ve çok iyi bir hocaları var."

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Yaz transfer sezonunda 'e gideceği yönünde birçok haber çıkan; üstelik Zinedine Zidane'nın bizzat gelmesini istediği Mbappe şu ifadelere yer verdi:

"Herkes bundan söz ediyor. Ben de gençken çok söylerdim. Ama şu anda bir futbolcuyum ve şimdi uygun bir zaman olmadığını düşünüyorum. Ocak ayındayız, "para" sezonundayız. Bu dedikodulara cevap verdiğimi bir hayal edin. Herkes bundan konuşmaya başlayacak ve bu PSG için hiç de iyi değil."

"Şu an PSG'nin oyuncusuyum ve %100 kulübümün yanındayım. Bu sezon kulübün gelişimine katkı sağlamak, kupalar kazanmak istiyorum. O yüzden geleceğim hakkında bir şeyler söylemek kulübün yararına olmaz. Ben kulübü düşünüyorum çünkü onlar bana yardım etti. Buraya 18 yaşında geldim. Yetenekliydim; ancak bir süperstar değildim. Şimdi PSG ve Milli Takımı sayesinde bir süperstarım."