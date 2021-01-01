Kylian Mbappe, Lionel Messi'nin rekorunu elinden aldı

Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 25 gole ulaşan en genç futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona filelerini penaltıdan havalandıran Kylian Mbappe, Lionel Messi'nin rekorunu elinden aldı.

Fransız yıldız, 22 yıl 80 gün ile Şampiyonlar Ligi tarihinin 25 gole en erken ulaşan futbolcusu olarak tarihe geçti. Messi bu rekoru kırdığında 22 yaş 286 günlüktü.

Mbappe, Barcelona'ya musallat olmaya devam ediyor

Genç oyuncu, dün gece oynanan maçta penaltıdan fileleri havalandırarak Barcelona'nın zaten zor olan işini iyice zora soktu. Fransız yıldız, turun ilk ayağında ise deplasmanda hat-trick yapıp Camp Nou'yu Barcelona'nın başına yıkmıştı.

Böylelikle PSG, ilk maçı deplasmanda 4-1 kazanırken evinde Barcelona ile 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale, Mbappe'nün 4 gollük büyük katkısıyla ulaştı. Fransız yıldız, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

Büyük resim

Şubat ayında Caen ile oynanan kupa maçında sakatlanan Neymar, takıma yardımcı olamazken Mbappe sazı tamamen eline aldı ve takımını sırtlamaya başladı.

Fransız yıldızın Şampiyonlar Ligi dışında Ligue 1'de de son yedi maçında 6 golü var.

PSG, ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun peşinde koşarken, aynı zamanda ligde de sıkı bir yarışa dahil oluyor. Mauricio Pochettino'nun ekibi, Ligue 1'de Lille'in 2 puan gerisinde yer alıyor.

Kylian Mbappe bu sezon kaç gol attı?

22 yaşındaki yıldız, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 33 karşılaşmaya çıktı. Golcü oyuncu, söz konusu 33 karşılaşmada rakip fileleri 26 kez havalandırmayı başardı.

Ligue 1'de 23 kez sahaya çıkan Mbappe, 23 maçta 18 gol 6 asist kaydederken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı.

Fransız yıldız, Lig Kupası'nda ise 2 maçta 2 gol attı.