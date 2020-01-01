Kylian Mbappe, Ligue 1'in gol kralı oldu

PSG'nin genç yıldızı Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında bulunan , geçtiğimiz hafta yapılan görüşmeler sonucunda tescil edilmişti.

Maç başına alınan puanlarla yapılan hesaplamalarla birlikte en yakın rakibi 'nın 12 puan önünde bulunan PSG, şampiyonluğa ulaşmıştı.

7 Mayıs Perşembe günü Ligue 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla sezonun gol kralı da belirlendi.

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PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe ile 'nun forveti Wissam Ben Yedder sezonu 18'er golle tamamlamıştı. 18 golünün tamamını akan oyunda kaydeden Mbappe, üç penaltı golü bulunan Ben Yedder'in önünde sezonun gol kralı oldu.

Aynı zamanda Mbappe 18 gole 20 maçta, Ben Yedder ise 25 maçta ulaştı.

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'un önemli silahlarından Moussa Dembele ise 16 golle üçüncü sırada sezonu tamamladı.

Kylian Mbappe 2018-19 sezonununda da attığı 29 golle altın ayakkabı ödülünü kazanmayı başarmıştı.

Mbappe'nin takım arkadaşı Angel Di Maria ise 14 asistle, Ligue 1'de 2019-20 sezonunun asist kralı oldu.